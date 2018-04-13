Чаша вновь принимает заявки на бракосочетание 

Центр семьи «Казан» начал принимать заявки на регистрацию брака. Их можно подать через портал госуслуг РТ.
Дату церемонии бракосочетания можно выбирать на период с 8 августа. До этого момента регистрировать браки в Чаше не будут. Первая церемония запланирована на 8 августа, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.
Сейчас перед Чашей ведутся работы. На территории перед центром с 14 июня по 15 июля пройдет фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу. Поэтому функции Чаши временно исполняет выставочный центр «Казанская ярмарка».
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