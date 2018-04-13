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Чаша вновь принимает заявки на бракосочетание
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Чаша вновь принимает заявки на бракосочетание 

Казанский Портал 52 минуты назад
Центр семьи «Казан» начал принимать заявки на регистрацию брака. Их можно подать через портал госуслуг РТ.
Дату церемонии бракосочетания можно выбирать на период с 8 августа. До этого момента регистрировать браки в Чаше не будут. Первая церемония запланирована на 8 августа, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.
Сейчас перед Чашей ведутся работы. На территории перед центром с 14 июня по 15 июля пройдет фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу. Поэтому функции Чаши временно исполняет выставочный центр «Казанская ярмарка».
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