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«Ахмат» — «Тосно». Прогноз Анатолия Бышовца
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«Ахмат» — «Тосно». Прогноз Анатолия Бышовца 

SovSport.Ru 38 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 26-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Тосно».
В «Ахмате» произошла смена наставника, временно обязанности исполняет Игорь Ледяхов. Думаю, если смена тренера как-то и повлияет на команду, то только в лучшую сторону, немножко ее встряхнет. Но даже и без этого, думаю, грозненцы сильнее «Тосно», они ближе к победе. Но большой разницы тут не будет, скорее всего в один мяч. Забьет ли снова Погребняк? Я в него верю, буду за него только рад. Он сейчас, похоже, в хорошей форме — на чемпионат мира, видимо, собирается. Не буду думать за тренера, но, мне кажется, шансы попасть в сборную у него есть.
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