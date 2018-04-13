Проект «Бегом по „Золотому кольцу“ стартует 1 мая

Через пару недель стартует самый масштабный беговой проект страны «Бегом по „Золотому кольцу“. Проект зародился в Ярославле и традиционно включает в себя 7 городов Ярославской области. Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Панчишный Сергей Александрович:

»Проект «Бегом по Золотому кольцу» это не просто бег, но еще и яркие беговые события. В 13 городах в дни забегов пройдут масштабные спортивные праздники с обширной развлекательной программой. Это мощнейший социальный проект, включающий в себя познание истории края, укрепление семьи и адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Совсем скоро, 1 мая, первый в этом году забег пройдет в городе Тутаев. Желаю всем участникам хорошего настроения, море позитива и удачного старта.»

Ежегодно организаторы радуют участников сюрпризами. На этот раз среди атлетов-пейсмекеров будет бежать необычный спортсмен. Он, а точнее она, передвигается на четырех лапах и откликается на кличку Йода.

Собака имеет большой опыт участия в соревнованиях и активно бегает с хозяином по всей стране. На этих же стартах она получила повышение и теперь будет сопровождать бегунов в качестве пейсмейкера.

Зарегистрироваться на старты можно по ссылке http://goldenringrun.ru/