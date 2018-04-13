Эмилио Бутрагеньо: «Бавария» — великая команда, и нам нужно показать свой лучший футбол

— До этой стадии турнира добраться тяжело, но мы сделали это восьмой год подряд. Самое сложное еще впереди, последний шаг всегда самый трудный. Надеюсь, мы снова покажем себя с лучшей стороны.

Хасан Салихамиджич : Если «Бавария» намерена выступить в финале, то должна обыгрывать любого соперника

«Бавария» — великая команда, и нам нужно показать свой лучший футбол в обоих матчах, — передает слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.

Напомним. что по результатам жеребьевки в полуфинале европейского турнира «Реал» сыграет с «Баварией», а «Рома» встретится с «Ливерпулем».

Первые матчи состоятся 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая.