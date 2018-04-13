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Эрнесто Вальверде: Сейчас самый сложный этап сезона для «Барселоны»
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Эрнесто Вальверде: Сейчас самый сложный этап сезона для «Барселоны» 

Советский спорт 41 минуту назад
«Барселона» по сумме двух матчей ¼ финала Лиги чемпионов проиграла «Роме» и выбыла из розыгрыша кубка.
«Сейчас самый сложный этап сезон для нас. Он сложнее, чем стартовый отрезок сезона в прошлом августе. Мы неплохо шли по сетке Лиги чемпионов, но в итоге оказались выбиты из турнира. Это большое разочарование, мы несем за это ответственность. У нас есть трофеи, которые мы можем выиграть в нынешнем сезоне. Вместе с болельщиками мы снова должны начать двигаться к нашим целям. В момент неудач нам нужно быть вместе», — цитирует Вальверде Sport Mediaset.
В 31-м туре испанской примеры «Барселона» сыграет с «Валенсией». 21 апреля сине-гранатовые сыграют в финале Кубка Короля против «Севильи».
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