ТОП-5 главных видео уходящей недели

1. Космос — наш!

12 апреля, в День космонавтики, после реставрации на московской ВДНХ был торжественно открыт павильон «Космос». Внутри расположилась современная тематическая экспозиция. Вниманию посетителей представлена летательная и космическая техника, а также интерактивные экспонаты, например, тренажер-имитация кабины космического корабля. Изюминкой стала «Космическая сфера» — на шаре диаметром 16 метров отображается поверхность Солнца и планет Солнечной системы.

О том, как проходила реконструкция и установка экспонатов, рассказывает следующее видео.

2. Не туда!

Наглядным примером того, что могло бы произойти в случае малейшей ошибки при сносе недостроенной телебашни в Екатеринбурге, стал датский городок Вордингборг.

К демонтажу местной силосной башни высотой 53 готовились около полугода. Однако после подрыва строение начало крениться в совершенно противоположную сторону и рухнуло, повредив часть библиотеки. К счастью, обошлось без пострадавших.

3. Десерт заказывали?

"Я ненавижу ждать десерт", — говорит Рубе Голдберг, автор машины, подающей сладкое в конце трапезы. Житель нью-йоркского Бруклина собрал устройство, позволяющее ему продолжать есть «без перерыва перед тортиком». На создание из привычных вещей действующего по принципу цепной реакции необычного механизма ему потребовалось 3 месяца.

4. «Килька» ценою в жизнь

Не один возмущенный комментарий набрало в Сети видео «Волна ломает лед».

На кадрах видно, что набегающая волна как тонкое стекло крушит льдины толщиной порядка 15 сантиметров, а автор ролика остается стоять на одном из кусков. Как любитель зимней рыбалки добрался до берег, остается только гадать. А сколько его «коллег» не вернулось с подледного лова, знает только статистика МЧС . И цена жизни в большинстве таких случаев — миска рыбы для кошки.

"С кочки на кочку …ой …с льдинки на льдинку, главное что в сумке 3 окунька и 2 ерша общим весом 0.7 Кг! А это стоит того риска! Однозначно!" — гласит один из комментариев.

Часть интернет-пользователей предлагает обязать подобных экстремалов «оплачивать операцию по своему спасению или хотя бы штраф».

5. Дай пятюню!

Что может быть милее котика? Только котик, умеющий «давать пять».

Публикация от Cats of Instagram (@cats_of_instagram) 11 Апр 2018 в 4:09 PDT