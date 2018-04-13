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Понятия «лыжный патруль» и «горный гид» предложили ввести на законодательном уровне
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Понятия «лыжный патруль» и «горный гид» предложили ввести на законодательном уровне 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Классификация горнолыжных трасс должна быть обязательной, а горнолыжной индустрии необходим единый стандарт требований для сертификации инструкторов. К такому выводу пришли участники заседания подкомитета Госдумы по туризму.
«Для дальнейшего развития горнолыжного туризма требуется его законодательное регулирование, главное — не навредить индустрии, наша общая задача — сделать отдых в горнолыжных центрах комфорным и безопасным. Поэтому для нас так важно мнение экспертного сообщества», — сказал заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.
Спасатель и представитель Международной федерации лыжных патрулей в России Станислав Журавский предложил ввести на законодательном уровне понятия «лыжный патруль» и «горный гид» и требования к их квалификации. Эксперты рекомендовали взять за основу терминологии в законодательстве положения ГОСТ 55881-2016 («Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов»), кроме части оказания помощи и эвакуации людей с горнолыжных склонов. По итогам совещания специалисты подготовят варианты экспертных заключений в Министерство культуры РФ и подкомитет по туризму Государственной Думы.
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