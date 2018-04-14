Сборная МВД России одержала победу в престижном международном турнире по дзюдо

Сборная команда МВД России заняла первое место на XII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, который завершился в столичном УСК «Измайлово». В финальном поединке наши спортсмены со счетом 5:0 одержали победу над сборной командой МВД Республики Беларусь.

Уступившая в финале сборная команда МВД Республики Беларусь поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Третье место разделили команда полиции Японии и сборная Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

В церемонии награждения победителей и призеров принял участие статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Игорь Зубов . Обращаясь к участникам соревнований, он сказал: «МВД России и Всероссийское спортивное общество „Динамо“ большое внимание уделяют полицейскому спорту. Для нас это часть профессиональной подготовки. Международные соревнования — хорошая возможность пообщаться с нашими коллегами из полицейской ассоциации, в которую входят подразделения полиции из разных стран мира».

Международный турнир по дзюдо памяти погибших сотрудников берет начало с 2007 года и проходит под девизом «Мы помним». В этот раз ценные подарки были вручены трем семьям погибших сотрудников органов внутренних дел.

По традиции представители команд возложили венки к памятнику «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади.