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Сборная МВД России одержала победу в престижном международном турнире по дзюдо
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Сборная МВД России одержала победу в престижном международном турнире по дзюдо 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Калуга 24
Сборная команда МВД России заняла первое место на XII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, который завершился в столичном УСК «Измайлово». В финальном поединке наши спортсмены со счетом 5:0 одержали победу над сборной командой МВД Республики Беларусь.
В этом году в турнире приняли участие четырнадцать команд из восьми стран. На татами вышли представители МВД России, Минобороны России, МЧС России, Росгвардии, ФНС России, ФСИН России, ФСО России, а также правоохранительных органов Австрии, Германии, Греции, Испании, Беларуси, Чехии и Японии.
Уступившая в финале сборная команда МВД Республики Беларусь поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Третье место разделили команда полиции Японии и сборная Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.
В церемонии награждения победителей и призеров принял участие статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Игорь Зубов. Обращаясь к участникам соревнований, он сказал: «МВД России и Всероссийское спортивное общество „Динамо“ большое внимание уделяют полицейскому спорту. Для нас это часть профессиональной подготовки. Международные соревнования — хорошая возможность пообщаться с нашими коллегами из полицейской ассоциации, в которую входят подразделения полиции из разных стран мира».
Международный турнир по дзюдо памяти погибших сотрудников берет начало с 2007 года и проходит под девизом «Мы помним». В этот раз ценные подарки были вручены трем семьям погибших сотрудников органов внутренних дел.
По традиции представители команд возложили венки к памятнику «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади.
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