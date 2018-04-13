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Спортсмены из 12 городов примут участие в турнире памяти сотрудников МВД
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Спортсмены из 12 городов примут участие в турнире памяти сотрудников МВД 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Команды Зеленограда, Петербурга, Тулы, Вологды, Липецка, Казани и еще шести городов России примут участие в восьмом турнир по волейболу среди юношеских команд, посвященном памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, который стартовал в Калуге. Как сообщили в пресс-службе городской думы, в открытии турнира, организатором которого стало УМВД России по Калужской области, приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель губернатора Руслан Смоленский и исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Низкий поклон близким и родственникам, матерям, сыновья которых погибли при исполнении служебных обязанностей. Здесь они чувствуют поддержку общества, которое не только помнит бессмертный подвиг их сыновей, но и переживает вместе с ними невосполнимую утрату. Турнир имеет большое значение для воспитания будущих защитников Отечества, очень приятно, что для его проведения была выбрана наша площадка, новый физкультурно-оздоровительный комплекс „Юбилейный“, — обратился к собравшимся Александр Иванов, пожелав спортсменам честной, бескомпромиссной борьбы, удачи и спортивного азарта.
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