Спортсмены из 12 городов примут участие в турнире памяти сотрудников МВД 

Команды Зеленограда, Петербурга, Тулы, Вологды, Липецка, Казани и еще шести городов России примут участие в восьмом турнир по волейболу среди юношеских команд, посвященном памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, который стартовал в Калуге. Как сообщили в пресс-службе городской думы, в открытии турнира, организатором которого стало УМВД России по Калужской области, приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель губернатора Руслан Смоленский и исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Низкий поклон близким и родственникам, матерям, сыновья которых погибли при исполнении служебных обязанностей. Здесь они чувствуют поддержку общества, которое не только помнит бессмертный подвиг их сыновей, но и переживает вместе с ними невосполнимую утрату. Турнир имеет большое значение для воспитания будущих защитников Отечества, очень приятно, что для его проведения была выбрана наша площадка, новый физкультурно-оздоровительный комплекс „Юбилейный“, — обратился к собравшимся Александр Иванов, пожелав спортсменам честной, бескомпромиссной борьбы, удачи и спортивного азарта.