Артем Ребров: «Любая команда против „Спартака“ — серьезный соперник. Надо настраиваться на „Урал“ на 100 процентов»

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Урала» отметил, что команда готовится к важной игре. Он также добавил, что голкиперы всегда должны быть готовы на 200 процентов.

— Форма отличная. Готовимся. Все хорошо, — сказал в интервью клубной пресс-службе Ребров. — Любая команда против «Спартака» — серьезный соперник. Надо настраиваться на 100 процентов. Серьезно готовимся к важной игре.

Вратари должны быть на 200 процентов готовы. Такая у нас работа. У вратаря соленое счастье? Точно, молоко надо бесплатно давать.

Встреча «Урал» — «Спартак» состоится 15 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.

💬 Артем @rebrov32 Ребров: «Серьезно готовимся к важной игре» 🔴⚪️ Вратарь «Спартака» рассказал о подготовке к матчу с «Уралом». #Спартак #УралСпартак #НаУрал #Spartak pic.twitter.com/LBeOOyi3l6

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 апреля 2018 г.