Сорокин: ни одна из футбольных федераций не собирается бойкотировать ЧМ-2018

БЕРЛИН, 13 апреля. / ТАСС /. Никаких признаков того, что какая-либо федерация футбола намерена бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу в России, нет. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью немецкой газете Bild

"Мы не слышали ни от одной страны, что есть сведения о том, что какая-либо федерация футбола хотела бы бойкотировать чемпионат мира", — приводит издание слова Сорокина.

Гендиректор оргкомитета также подчеркнул, что обеспечение безопасности турнира является одним из основных приоритетов организаторов. «Мы сделаем все, чтобы подавить террористическую угрозу в зародыше», — заверил он. Сорокин отметил, что не ожидает агрессии со стороны фанатов и столкновений болельщиков разных команд.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.