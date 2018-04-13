Ещё
Сорокин: ни одна из футбольных федераций не собирается бойкотировать ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сорокин: ни одна из футбольных федераций не собирается бойкотировать ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Никаких признаков того, что какая-либо федерация футбола намерена бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу в России, нет. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью немецкой газете Bild.
"Мы не слышали ни от одной страны, что есть сведения о том, что какая-либо федерация футбола хотела бы бойкотировать чемпионат мира", — приводит издание слова Сорокина.
Гендиректор оргкомитета также подчеркнул, что обеспечение безопасности турнира является одним из основных приоритетов организаторов. «Мы сделаем все, чтобы подавить террористическую угрозу в зародыше», — заверил он. Сорокин отметил, что не ожидает агрессии со стороны фанатов и столкновений болельщиков разных команд.
Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
ТАСС: последние новости
Ночная хоккейная лига достигла наилучших результатов за время своего существования Компания Berlinger намерена продолжить производство пробирок для допинг-контроля Нико Ковач станет главным тренером ФК "Бавария" с 1 июля 2018 года
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
УЕФА завел дело в отношении ЦСКА1
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение