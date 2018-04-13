В оргкомитете «Россия-2018» прокомментировали ситуацию с бойкотом ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию, в которой власти ряда стран планируют отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу. По его словам, сведения о бойкоте мирового первенства 2018 года отсутствуют, передает "Советский спорт"

"Мы не слышали ни от одной страны, что есть сведения о том, что какая-либо федерация футбола хотела бы бойкотировать чемпионат мира", — цитирует Сорокина немецкое издание Bild.

Он также подчеркнул, что организаторы турнира сделают все для того, чтобы болельщики разных сборных чувствовали себя комфортно в России и исключил проявление агрессии по отношению к ним.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее правительство Австралии порекомендовало болельщикам «дважды или трижды» обдумать свое решение о поездке в Россию.