Зарядим нашу сборную на победу!

На втором этаже гостиницы «Националь», временной обители вождя мирового пролетариата после переезда из Петрограда в Москву, большие фото еще 60 знаменитых персон, которые проживали или посещали этот известный отель, что напротив Кремля. Среди них — король футбола Пеле. Приедет ли он на FIFA чемпионат мира-2018, пока неясно, все зависит от состояния здоровья 77-летнего бразильца.

А вот есть ли шанс пополнить эту портретную коллекцию еще одним почетным гостем — кем-то из наших игроков, зависит от выступления на мундиале российской сборной. За два месяца до его начала ЗАО «Русская Медиагруппа» (RMC) провела в гостинице «Националь» музыкальную промо-акцию в поддержку нашей команды с участием в том числе многих популярных артистов современной отечественной эстрады.

Акция не была официальным мероприятием РФС Минспорта , ОКР и других организаций. Инициатива не носила официальный характер, скорее общественный, это было искреннее желание известных в стране людей, назовем их медиа-персонами, выразить свою позицию. Она, эта позиция, страстное стремление видеть российских футболистов среди лучших на мундиале — в этих пяти словах, вынесенных в заголовок: «ЗАРЯДИМ НАШУ СБОРНУЮ НА ПОБЕДУ!» Если не ошибаюсь, их высказала «Мисс России -2003», фотомодель и блогер Виктория Лопырева , которая вместе с известной певицей Зарой являются официальными послами FIFA чемпионата мира-2018.

Впрочем, значимость акции выходила далеко за рамки футбола. По замыслу ее организаторов, она была призвана заострить внимание на необходимость поддержки всего отечественного спорта, который переживает ныне непростые времена. Ситуация известна, она касается минувшей зимней Олимпиады, где россияне вынуждены были выступать под нейтральным флагом, обстановки вокруг нашей легкой и тяжелой атлетики и т.д. А вот и самое «свежее»: обвинение WADA президента IBU Андерса Бессеберга в получение взятки от представителей российского биатлона. Да и предстоящему празднику мирового футбола уже не раз угрожали бойкотом. Иначе говоря, западная пропаганда в своей антироссийской политике раз за разом старается обвинить нас в допинговых и иных грехах, сформировать негативное отношение к нашему спорту, нашей стране. «Как можно сохранять равнодушие, наблюдая за всеми этими попытками очернить нас, — говорит Зара, — в этих условиях наша задача дать почувствовать российским спортсменам, что они не одиноки, за них болеют, переживают. Чемпионат мира очень важен в этом плане. Мы должны показать всему миру, что мы, россияне, открыты, гостеприимны, дружески настроены ко всем. Мы — большая дружная семья, объединенная вокруг и благодаря футболу, и все жаждем видеть ярких голов».

Филипп Киркоров так описал эту творческую задумку: «Нам захотелось объединить спорт и музыку, порадовать наших футбольных болельщиков большой красивой работой».

Я пока не представил авторов песни, впервые презентованной, кстати, прошлым летом в канун «Кубка конфедераций» в караоке-клубе «ROYAL ARBAT». Сделаю это с большим удовольствием. Музыку написал основатель группы «Земляне» Владимир Киселев , а слова — Михаил Гуцериев . Да-да, наш успешный бизнесмен еще и поэт, и композитор, и ученый, доктор наук, в общем, многогранная творческая личность. Кстати, 19 мая в Кремлевском дворце его поэтический творческий вечер в честь 60-летия.

— Россия, вперед! Россия, давай! Россия, забей! Эта песня написана, чтобы поддержать дух нашей команды в нынешней сложной геополитической обстановке, когда нас клюют со всех сторон, — говорит Михаил Гуцериев. — Сейчас важно и болельщикам и самим футболистам помнить о патриотизме, преданности и любови к своей стране, к своей родине, они основа успеха в любом деле, в том числе и на футбольном поле.

— «Русская Медиагруппа» продолжит подобные промо-акции вплоть до открытия чемпионата, тем самым мы постараемся внести свой вклад, способствовать, пусть морально, грядущим успехам наших спортсменов, в данном случае — футбольной сборной России, — сказали вашему корреспонденту ее организаторы. — Полагаем, это внимание политических, общественных и культурных деятелей поможет ей в определенной степени настроиться на победный лад, порадовать нас всех достойной игрой, оправдать наши надежды. Вперед, Россия!

Под занавес отвлекусь от футбола и переключусь на хоккей. Пользуясь присутствием олимпийского чемпиона Сергея Светлова, в канун решающих матчей за Кубок Юрия Гагарина между ЦСКА и казанским «АкБарсом»не мог не спросить у него о шансах соперников.

— Могу, конечно, ошибиться, спорт есть спорт, вот ведь большинство думало, что питерский СКА пройдет ЦСКА, а произошло наоборот, так вот считаю, что некоторое преимущество имеют армейцы. Почему? Во-первых, у них более длинная скамейка, дай еще бог здоровья Кириллу Капризову , он приболел. Казанцы из-за раннего завершения своих полуфинальных встреч имели игровой «простой», иначе сказать — возможно, это несколько выбило их из игрового ритма, знаю такое по собственному опыту. Это второе. Наконец — на ЦСКА не влияет фактор чужого поля, команда и в гостях чувствует себя уверенно, что доказала в матчах со СКА.

Ну а как закончить этот материал? Пожалуй, словами молодой певицы Юлианны Карауловой: «Верю!Верю! Верю!»

Михаил ШЛАЕН