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Задай вопрос Петеру Шмейхелю!
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Задай вопрос Петеру Шмейхелю! 

Чемпионат.com 2 часа назад
Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель станет очередным собеседником «Чемпионата».
У читателей «Чемпионата» есть уникальная возможность прислать свои вопросы знаменитому футболисту на электронный адрес: champvopros@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.
14 апреля легенда ФИФА Петер Шмейхель откроет Футбольный парк чемпионата мира ФИФА—2018 в Саранске. Гости парка смогут увидеться с кумиром на Советской площади — будущей площадке Фестиваля болельщиков.
Петер Шмейхель — четырёхкратный чемпион Дании в составе «Брондбю», пятикратный чемпион Англии («Манчестер Юнайтед»), чемпион Португалии («Порту»), обладатель многочисленных национальных кубков, а также кубка Лиги чемпионов—1998/99, чемпион Европы—1992 в составе сборной Дании. Его сын Каспер, вратарь английского клуба «Лестер Сити», стал чемпионом страны в сезоне-2015/16.
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