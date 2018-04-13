Задай вопрос Петеру Шмейхелю!

Легендарный вратарь « Манчестер Юнайтед » и сборной Дании Петер Шмейхель станет очередным собеседником «Чемпионата».

У читателей «Чемпионата» есть уникальная возможность прислать свои вопросы знаменитому футболисту на электронный адрес: champvopros@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.

14 апреля легенда ФИФА Петер Шмейхель откроет Футбольный парк чемпионата мира ФИФА—2018 в Саранске. Гости парка смогут увидеться с кумиром на Советской площади — будущей площадке Фестиваля болельщиков.

Петер Шмейхель — четырёхкратный чемпион Дании в составе «Брондбю», пятикратный чемпион Англии («Манчестер Юнайтед»), чемпион Португалии («Порту»), обладатель многочисленных национальных кубков, а также кубка Лиги чемпионов—1998/99, чемпион Европы—1992 в составе сборной Дании. Его сын Каспер, вратарь английского клуба «Лестер Сити», стал чемпионом страны в сезоне-2015/16.