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Мончи: «Роме» нужно сделать то, что мы сделали в матчах с «Барселоной»
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Мончи: «Роме» нужно сделать то, что мы сделали в матчах с «Барселоной» 

Советский спорт 1 час назад
— Выглядит, как отличная возможность испытать эмоции, которых мы не испытывали много лет. Сделать это будет сложно, «Ливерпуль» — очень сильная команда.
Эмилио Бутрагеньо: «Бавария» — великая команда, и нам нужно показать свой лучший футбол
Нам нужно думать о себе и сделать то, что мы сделали в матчах с «Барселоной», — передает слова Мончи официальный сайт УЕФА.
Напомним. что по результатам жеребьевки в полуфинале европейского турнира «Реал» сыграет с «Баварией», а «Рома» встретится с «Ливерпулем».
Первые матчи состоятся 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая.
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