Мончи: «Роме» нужно сделать то, что мы сделали в матчах с «Барселоной»

— Выглядит, как отличная возможность испытать эмоции, которых мы не испытывали много лет. Сделать это будет сложно, «Ливерпуль» — очень сильная команда.

Эмилио Бутрагеньо : «Бавария» — великая команда, и нам нужно показать свой лучший футбол

Нам нужно думать о себе и сделать то, что мы сделали в матчах с «Барселоной», — передает слова Мончи официальный сайт УЕФА.

Напомним. что по результатам жеребьевки в полуфинале европейского турнира «Реал» сыграет с «Баварией», а «Рома» встретится с «Ливерпулем».

Первые матчи состоятся 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая.