Мончи — о матчах «Ромы» с «Ливерпулем»: «Хотим повторить то, что сделали с „Барселоной“

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи прокомментировал предстоящую встречу с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

"Это отличная возможность отомстить за поражение в серии послематчевых пенальти в 1984 году (В финале Кубка европейских чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Рому» в серии пенальти (4:2), сыграв вничью в игровое время (1:1) — Прим.). Нас ожидает очень сложный соперник, выбивший из турнира «Манчестер Сити», однако сейчас мы думаем о себе с позиции силы, мы хотим повторить то, что сделали с «Барселоной».

Этот результат придал нам уверенности, но, конечно, противостояние с «Ливерпулем» — совсем другая история. Возвращение Салаха? Весь «Ливерпуль» очень хорош, у них много игроков топ-уровня и фантастический тренер", — рассказал Мончи Mediaset Premium.