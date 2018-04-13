Ещё
«Реал» и «Бавария» встретятся в 25-й и 26-й раз, это еврокубковый рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» и «Бавария» встретятся в 25-й и 26-й раз, это еврокубковый рекорд 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Реал» и «Бавария» обновят еврокубковый рекорд, сыграв друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live в своём «твиттере».
По итогам жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов, которая прошла сегодня, 13 апреля, в швейцарском Ньоне, мадридскому «Реалу» предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией». Матчи между командами станут для них 25-м и 26-м соответственно. Таким образом, клубы обновят еврокубковый рекорд по количеству встреч между двумя командами.
Первый матч «Бавария» и «Реал» проведут в Мюнхене 25 апреля. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.
Чемпионат.com: последние новости
Задай вопрос Петеру Шмейхелю! Нико Росберг стал инвестором и акционером Формулы-Е Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 13.04.2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
УЕФА завел дело в отношении ЦСКА1
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение