«Реал» и «Бавария» встретятся в 25-й и 26-й раз, это еврокубковый рекорд

«Реал» и «Бавария» обновят еврокубковый рекорд, сыграв друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live в своём «твиттере».

По итогам жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов, которая прошла сегодня, 13 апреля, в швейцарском Ньоне, мадридскому «Реалу» предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией». Матчи между командами станут для них 25-м и 26-м соответственно. Таким образом, клубы обновят еврокубковый рекорд по количеству встреч между двумя командами.

Первый матч «Бавария» и «Реал» проведут в Мюнхене 25 апреля. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.