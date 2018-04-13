Хартли: с утра мы потеряли время из-за повреждённого днища

Новозеландский гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли подвёл итоги пятницы на Гран-при Китая.

«День в принципе был неплохим. С утра мы потеряли время из-за повреждённого днища, но в остальном всё было хорошо. Как и в предыдущие уик-энды, в середине пелетона идёт очень плотная борьба и важно на 100% собрать всё вместе для хорошего результата в субботу, что поможет оказаться на старте как можно выше. Пелетон плотный, а у нас есть немало работы перед субботой. С утра мы упустили немного времени, но я чувствую себя вполне комфортно, баланс болида хороший и если мы сможем достичь прогресса до завтра, то мы сможем бороться за лидерство в средней группе», — сказал Хартли.