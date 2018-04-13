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Светоотражатели с цитатой «Поехали!» вручили победителям интеллектуального поединка на тему космонавтики
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Светоотражатели с цитатой «Поехали!» вручили победителям интеллектуального поединка на тему космонавтики 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Лица российской космонавтики вспомнили вологжане. Интеллектуальная игра прошла в Молодежном центре «ГОР. СОМ 35» накануне. В мероприятии приняли участие 7 команд.
В знании истории отечественной космонавтики соревновались команды из шести человек — представители проектов «Поколения в контакте» и «На одной волне», ребята из Центров помощи детям оставшимся без попечительства родителей №№ 1 и 2, Детской деревни — SOS, Общественного движения «ЮНАРМИЯ» школы № 35, кадеты 29-й школы.
Игра состояла из трех раундов, в ходе которых участникам представляли задания на интерактивной доске. В первом туре команды отгадывали героев на карточках-слайдах. Во втором были карточки-факты, которые необходимо было сопоставить с героями. В третьем туре нужно было объединить героев отечественной космонавтики по тому или иному принципу. Команды зарабатывали баллы, по сумме которых и определили победителя.
Лучшими оказались воспитанники кадетского класса школы № 29. Сборной образовательного учреждения вручили дипломы лауреатов и светоотражатели со знаменитой цитатой Юрия Гагарина «Поехали!». Остальные участники получили сертификаты.
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