Светоотражатели с цитатой «Поехали!» вручили победителям интеллектуального поединка на тему космонавтики

Лица российской космонавтики вспомнили вологжане. Интеллектуальная игра прошла в Молодежном центре «ГОР. СОМ 35» накануне. В мероприятии приняли участие 7 команд.

В знании истории отечественной космонавтики соревновались команды из шести человек — представители проектов «Поколения в контакте» и «На одной волне», ребята из Центров помощи детям оставшимся без попечительства родителей №№ 1 и 2, Детской деревни — SOS, Общественного движения «ЮНАРМИЯ» школы № 35, кадеты 29-й школы.

Игра состояла из трех раундов, в ходе которых участникам представляли задания на интерактивной доске. В первом туре команды отгадывали героев на карточках-слайдах. Во втором были карточки-факты, которые необходимо было сопоставить с героями. В третьем туре нужно было объединить героев отечественной космонавтики по тому или иному принципу. Команды зарабатывали баллы, по сумме которых и определили победителя.