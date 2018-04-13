Алкоголь по ночам: торговым точкам Калининграда выдвинут ультиматум 

Губернатор Антон Алиханов намерен побороть ночную продажу алкоголя в Калининграде. Торговым точкам выдвинут ультиматум: либо они перестанут продавать крепкие напитки после десяти вечера, либо перестанут работать.
Алиханов поручил региональному Минпромторгу провести с алкогольным бизнесом профилактическую беседу, как раз это ведомство выдаёт лицензии на продажу горячительного. Губернатор также привёл примеры магазинов, где нарушается закон — на улице Комсомольской и на проспекте Мира.
Антон Алиханов губернатор Калининградской области:
— Есть такой замечательный магазин «Бутыль» на проспекте Мира. Два часа ночи, магазин работает. Мы тогда только приехали в Калининград, и нас это обрадовало, но, тем не менее. Они должны прекратить безобразие. Или я займусь этим вопросом лично совместно с коллегами из правоохранительных органов. У вас есть неделя, чтобы собрать их и озвучить наши требования, и у них есть пара дней, чтобы начать выполнять закон. В противном случае я внесу изменение в наше законодательство и буду лично выдавать лицензии на продажу алкоголя.