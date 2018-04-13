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Самые умные: Ufa1.ru провёл интеллектуальную игру
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Самые умные: Ufa1.ru провёл интеллектуальную игру 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Что такое квиз? Это динамичная командная игра, не требующая специальной подготовки, завоевавшая популярность в России.
Портал Ufa1.ru организовал динамичное мероприятие в квиз-формате для партнеров и рекламодателей сайта. Интеллектуальное сражение состоялось в День космонавтики, в дружеском соревновании участвовали представители более 50 уфимских компаний из самых различных сфер бизнеса.
Участники не скупились на изящные и креативные названия — «Альфа», «ВКонтакте», «BP-Мастер», «EDSM», «Dream team», «ЭлектроБабки», «Семь девушек», «Большой Бриллиант», «БузячОК».
После разделения гостей на команды, директор группы продаж ufa1.ru, v1.ru и 161.ru Полина Герасимова рассказала гостям о трендах 2018 в рекламе, и о том, какими способами портал решает задачи компаний в продвижении своего товара и бренда. Так, например, по ее словам, на смену статичной баннерной рекламе пришёл нативный формат — ненавязчивая, полезная читателям текстовая информация. Не обошли вниманием и модные тесты, карточки, лонгриды. Они также останутся востребованы в этом году.
Далее началась битва, в ходе которой гостям пригодилась логика, интуиция, и умение работать в команде. У разносторонней и подготовленной аудитории даже особо каверзные вопросы не вызывали затруднений, 7 туров игры завершились конкурсом капитанов команд, которые проявляли помимо эрудиции и находчивости и прекрасное чувство юмора.
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