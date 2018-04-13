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Тимати и Флойд Мейвезер помогают малым школам бокса
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Тимати и Флойд Мейвезер помогают малым школам бокса 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
11 апреля в Академии бокса Флойда Мейвезера прошла закрытая презентация новой коллекции The Money Team Russia x Black Star Wear.
The Money Team Russia x Black Star Wear — это первая совместная коллекция одежды от популярных street-wear брендов, которая рассчитана как на российский, так и на международный рынок.
На презентации организаторы показали вещи из новой коллекции, в разработке которой принимали участие музыкант, продюсер, соучредитель группы компаний Black Star Тимати и легендарный боксер, основатель лейбла The Money Team Флойд Мейвезер.
Одним из главных событий презентации стали боксерские поединки Гаджиалиев vs. Никалайчук и Адеилсон Дос Сантос vs. Смирнов. Гости могли предсказать исход каждого боя и получить эксклюзивные призы от организаторов. Все вырученные от мероприятия средства пойдут на развитие школ бокса в небольших городах России.
Презентацию оценили Пашу, Мот, Сергей Бадюк, Евгений Савин, Камил Гаджиев, Дмитрий Бивол, Руслан Проводников, Вадим Корнилов, Владимир Минеев, Дмитрий Кудряшов, Ростислав Плечко, Алексей Папин, Валерий Мясников, Максим Гришин. Для гостей мероприятия выступил артист лейбла Black Star — Doni.
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