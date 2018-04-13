Тимати и Флойд Мейвезер помогают малым школам бокса

11 апреля в Академии бокса Флойда Мейвезера прошла закрытая презентация новой коллекции The Money Team Russia x Black Star Wear.

The Money Team Russia x Black Star Wear — это первая совместная коллекция одежды от популярных street-wear брендов, которая рассчитана как на российский, так и на международный рынок.

На презентации организаторы показали вещи из новой коллекции, в разработке которой принимали участие музыкант, продюсер, соучредитель группы компаний Black Star Тимати и легендарный боксер, основатель лейбла The Money Team Флойд Мейвезер

Одним из главных событий презентации стали боксерские поединки Гаджиалиев vs. Никалайчук и Адеилсон Дос Сантос vs. Смирнов. Гости могли предсказать исход каждого боя и получить эксклюзивные призы от организаторов. Все вырученные от мероприятия средства пойдут на развитие школ бокса в небольших городах России.