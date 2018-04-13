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Компания Berlinger намерена продолжить производство пробирок для допинг-контроля
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Компания Berlinger намерена продолжить производство пробирок для допинг-контроля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 13 апреля. Швейцарская фирма Berlinger не исключает возможности продолжать заниматься производством пробирок для допинг-контроля в течение еще как минимум одного года. Об этом заявила президент и исполнительный директор компании Андреа Берлингер-Швайтер, слова которой приводит портал Inside the Games.
В марте Berlinger объявила о намерении прекратить сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после многократных заявлений о незаконном вскрытии контейнеров с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, а также после того, как один из клиентов компании попросил инициировать Всемирное антидопинговое агентство расследование по поводу надежности некоторых контейнеров.
"Наше сотрудничество с WADA как минимум до мая 2019 года будет зависеть от новой бизнес-модели, которую нам предложат, а также от возможного сотрудничества с другими участниками рынка", — написала в своем письме Берлингер— Швайтер.
Также глава компании связала данное решение с результатами исследований, которые были проведены в Швейцарской федеральной лаборатории по материаловедению и технологиям в Цюрихе. «Результаты исследований не показали никаких отклонений от допустимых норм, пробирки не могли повредиться в процессе заморозки», — добавила она.
WADA на данный момент продолжает искать альтернативные источники для сбора допинг-проб. По информации портала Insidethegames, агентство может заключить соглашение о сотрудничестве с компанией LockCon. Пресс-служба WADA в марте сообщила, что британская компания Versapak может стать новым производителем и поставщиком контейнеров для забора допинг-проб спортсменов.
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