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Арустамян рассказал, что помешало переходу Маноласа в «Зенит»
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Арустамян рассказал, что помешало переходу Маноласа в «Зенит» 

Soccer News 48 минут назад
Фото: Soccer News
Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что помешало переходу защитника «Ромы» Костаса Маноласа в "Зенит" летом прошлого года.
"Клубы согласовали трансфер, около 25 миллионов евро. Сам грек подписал предварительный контракт, все были готовы, что он станет игроком «Зенита». Но сначала он пропустил один медосмотр по причине того, что у него были дела на родине в Греции, а затем Манолас посчитал, что должен получать зарплату только в евро. Представители «Зенита» долго пытались объяснить ему, что это невозможно по российским законам — он будет получать зарплату в рублях, а далее конвертировать в валюту. Но грек был настойчив — только зарплата в евро. В итоге этого не случилось, Манолас передумал и остался в «Роме» — сказал Арустамян.
Напомним, что в декабре 26-летний Манолас продлил контракт с «Ромой» до 2022 года с суммой отступных в размере 37 миллионов евро.
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