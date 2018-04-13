Ещё
Ученик Школы №2036— один из лучших шорт-трекистов страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученик Школы №2036— один из лучших шорт-трекистов страны 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В Санкт-Петербурге с 29 марта по 1 апреля проходил чемпионат России-2018 по шорт-треку на отдельных дистанциях. Активное участие принял учащийся школы №2036 Константин Ивлиев.
Ученик 11 «А» класса Константин Ивлиев взял золотую медаль в эстафете на 5 км среди мужчин. В эстафете вместе с К. Ивлиевым участвовали известные шорт-трекисты. Напомним, что победитель ранее успешно выступил на XIII Европейском олимпийском зимнем фестивале в Эрзуруме.
По словам известного тренера Дмитрия Мартынова, учащийся школы №2036 Константин Ивлиев один из лучших спортсменов, принявших участие в Первенстве России.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
В Косино-Ухтомском пройдет конкурс фоторабот Победу в международном фестивале по вокалу одержал кожуховский школьник В Школе №2031 провели серию игр по мини-футболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
УЕФА завел дело в отношении ЦСКА1
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение