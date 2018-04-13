Ученик Школы №2036— один из лучших шорт-трекистов страны

В Санкт-Петербурге с 29 марта по 1 апреля проходил чемпионат России-2018 по шорт-треку на отдельных дистанциях. Активное участие принял учащийся школы №2036 Константин Ивлиев

Ученик 11 «А» класса Константин Ивлиев взял золотую медаль в эстафете на 5 км среди мужчин. В эстафете вместе с К. Ивлиевым участвовали известные шорт-трекисты. Напомним, что победитель ранее успешно выступил на XIII Европейском олимпийском зимнем фестивале в Эрзуруме.

По словам известного тренера Дмитрия Мартынова, учащийся школы №2036 Константин Ивлиев один из лучших спортсменов, принявших участие в Первенстве России.