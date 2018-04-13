Флорболисты из Черемушек завоевали бронзу городской Спартакиады

Спортсмены из района Черемушки, которые вошли в сборную команду Юго-Западного округа, стали бронзовыми призерами городских соревнований по флорболу Московской Спартакиады «Московский двор — спортивный двор» в возрастной группе 2004 — 2005 годов рождения.

Спортсмены из ЮЗАО показали класс, попав в финальную стадию турнира. В матче за третье место юноши из ЮЗАО обыграли флорболистов из СЗАО со счетом 5-1. Первое место досталось спортсменам из ЗАО, второе место — у ЮВАО. Напомним, флорбол — или хоккей в зале — командный вид спорта из семейства хоккеев. Играется на твердом ровном покрытии пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры: забить мяч в ворота соперника.