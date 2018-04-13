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Флорболисты из Черемушек завоевали бронзу городской Спартакиады
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Флорболисты из Черемушек завоевали бронзу городской Спартакиады 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Спортсмены из района Черемушки, которые вошли в сборную команду Юго-Западного округа, стали бронзовыми призерами городских соревнований по флорболу Московской Спартакиады «Московский двор — спортивный двор» в возрастной группе 2004 — 2005 годов рождения.
Спортсмены из ЮЗАО показали класс, попав в финальную стадию турнира. В матче за третье место юноши из ЮЗАО обыграли флорболистов из СЗАО со счетом 5-1. Первое место досталось спортсменам из ЗАО, второе место — у ЮВАО. Напомним, флорбол — или хоккей в зале — командный вид спорта из семейства хоккеев. Играется на твердом ровном покрытии пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры: забить мяч в ворота соперника.
Остается лишь поздравить представителей команды Юго-Западного округа: Андрея Янко, Ивана Якименко, Никиту Леонтьева, Егора Царькова, Илью Горшкова, Михаила Мартынова, Павла Щипцова, Александра Щипцова, Егора Сахарова и Павла Дранова, а также их родителей и тренеров Романа Янко и Александра Гугелева.
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