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Руслан Нигматуллин: Считаю «Баварию» фаворитом в противостоянии с «Реалом»
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Руслан Нигматуллин: Считаю «Баварию» фаворитом в противостоянии с «Реалом» 

Советский спорт 55 минут назад
— Из уважения к «Ливерпулю» и работе Юргена Клоппа не стал бы называть противостояние «Реала» и «Баварии» досрочным финалом. Хотя их матчи, конечно, достойны финала. Считаю мюнхенцев фаворитом этой пары. Еще в 1/8 финала «ПСЖ» в большей степени проиграл «Реалу», чем сам «Реал» победил парижан.
Руслан Нигматуллин: Разочарован жеребьевкой Лиги Европы, «Арсенал» — «Атлетико» — это потенциальный финал
В паре «Ливерпуль» — «Рома» отдам предпочтение англичанам — шестьдесят на сорок. Но римляне удивили своей победой над «Барселоной». Случайно обыграть такого соперника нельзя, — передает слова Нигматуллина РИА «Новости».
Напомним. что по результатам жеребьевки в полуфинале европейского турнира «Реал» сыграет с «Баварией», а «Рома» встретится с «Ливерпулем».
Первые матчи состоятся 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая
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