Молодёжка «Локомотива» в концовке матча с «Динамо» превратила поражение в победу 

В молодёжном первенстве России сыграны некоторые матчи 26-го тура.
"Динамо" принимало «Локомотив», команды являются конкурентами в борьбе за медали. Хозяева поля повели на 16-й минуте, когда забил Данил Липовой. «Железнодорожники» играли до конца и в последней пятиминутке перевернули все с ног на голову, отличившись дважды — 1:2.
В параллельном противостоянии «Амкар» одолел «Рубин» со счетом 1:0.
Протокол игры
Динамо М (мол.)
Локомотив М (мол.)
(1:0) Липовой Данил 16'
85' Миронов Андрей Сергеевич (1:1)
90' (1:2)
Сангаре Дэвид • Евгеньев Роман 25' (Зорин Богдан (25') • Калугин Никита 72' 75' (Калачёв Илья (75') • Липовой Данил • Цесь Святослав 48' • Слепов Сергей 53' (Панин Илья (53') • Зотов Александр Владимирович 66' (Денисов Роман (66') • Грулёв Вячеслав 10' 62' (Бурыкин Кирилл (62') • Москвичёв Владимир 46' (Демьянов Виктор (46') • Лацевич Станислав 56' • Агеев Михаил 77' (Челидзе Георгий (77')
Запасные: Косаревский Пётр • Гоманюк Илья • Пухов Роман
Лобанцев Мирослав • Гюрджан Артём • Магкеев Станислав 58' • Жёлтиков Никита 61' (Уткин Станислав (61') • Шигорев Андрей • Шищенко Никита 81' (Рубцов Илья (81') • Миронов Алексей • Натхо Амир • Корян Аршак • Глушков Никита • Поникаров Артём
Запасные: Логинов Вадим • Чёрный Артур • Саркисян Геворк • Цаллагов Дзамболат 89' • Андрюхин Феодор • Карапузов Владислав
13 апреля.
Протокол игры
Амкар (мол.)
Рубин (мол.)
(1:0) Фаррахов Тимур 49'
Красильников Анатолий • Останин Степан • Бурков Глеб • Суслов Кирилл • Седов Максим • Смецкой Николай • Фаррахов Тимур • Филиппов Артём • Шаваев Алихан 46' (Гасилин Алексей (46') • Прокофьев Станислав • Френцель Даниил
Запасные: Седов Егор • Федорочев Денис
Акмурзин Тимур • Лукьянчиков Кирилл • Губанов Дмитрий • Лукоянов Максим • Торгашов Никита • Тушев Егор • Зиганшин Григорий • Николов Игорь
13 апреля.