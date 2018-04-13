Молодёжка «Локомотива» в концовке матча с «Динамо» превратила поражение в победу

В молодёжном первенстве России сыграны некоторые матчи 26-го тура.

"Динамо" принимало «Локомотив», команды являются конкурентами в борьбе за медали. Хозяева поля повели на 16-й минуте, когда забил Данил Липовой. «Железнодорожники» играли до конца и в последней пятиминутке перевернули все с ног на голову, отличившись дважды — 1:2.

В параллельном противостоянии «Амкар» одолел «Рубин» со счетом 1:0.

Протокол игры

Динамо М (мол.)

Локомотив М (мол.)

(1:0) Липовой Данил 16'

90' (1:2)

13 апреля.

Протокол игры

Амкар (мол.)

Рубин (мол.)

(1:0) Фаррахов Тимур 49'

13 апреля.