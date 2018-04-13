Ещё
Молодёжка «Локомотива» в концовке матча с «Динамо» превратила поражение в победу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодёжка «Локомотива» в концовке матча с «Динамо» превратила поражение в победу 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В молодёжном первенстве России сыграны некоторые матчи 26-го тура.
"Динамо" принимало «Локомотив», команды являются конкурентами в борьбе за медали. Хозяева поля повели на 16-й минуте, когда забил Данил Липовой. «Железнодорожники» играли до конца и в последней пятиминутке перевернули все с ног на голову, отличившись дважды — 1:2.
В параллельном противостоянии «Амкар» одолел «Рубин» со счетом 1:0.
Протокол игры
Динамо М (мол.)
Локомотив М (мол.)
(1:0) Липовой Данил 16'
85' Миронов Андрей Сергеевич (1:1)
90' (1:2)
Сангаре ДэвидЕвгеньев Роман 25' (Зорин Богдан (25') • Калугин Никита 72' 75' (Калачёв Илья (75') • Липовой Данил • Цесь Святослав 48' • Слепов Сергей 53' (Панин Илья (53') • Зотов Александр Владимирович 66' (Денисов Роман (66') • Грулёв Вячеслав 10' 62' (Бурыкин Кирилл (62') • Москвичёв Владимир 46' (Демьянов Виктор (46') • Лацевич Станислав 56' • Агеев Михаил 77' (Челидзе Георгий (77')
Запасные: Косаревский ПётрГоманюк Илья • Пухов Роман
Лобанцев Мирослав • Гюрджан Артём • Магкеев Станислав 58' • Жёлтиков Никита 61' (Уткин Станислав (61') • Шигорев Андрей • Шищенко Никита 81' (Рубцов Илья (81') • Миронов АлексейНатхо АмирКорян АршакГлушков НикитаПоникаров Артём
Запасные: Логинов Вадим • Чёрный Артур • Саркисян Геворк • Цаллагов Дзамболат 89' • Андрюхин Феодор • Карапузов Владислав
13 апреля.
Протокол игры
Амкар (мол.)
Рубин (мол.)
(1:0) Фаррахов Тимур 49'
Красильников Анатолий • Останин Степан • Бурков ГлебСуслов КириллСедов МаксимСмецкой Николай • Фаррахов Тимур • Филиппов АртёмШаваев Алихан 46' (Гасилин Алексей (46') • Прокофьев СтаниславФренцель Даниил
Запасные: Седов Егор • Федорочев Денис
Акмурзин ТимурЛукьянчиков КириллГубанов Дмитрий • Лукоянов Максим • Торгашов НикитаТушев Егор • Зиганшин Григорий • Николов Игорь
13 апреля.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Директор "Реала": "Бавария" - великая команда, нужно показать себя с лучшей стороны" Мончи - о матчах "Ромы" с "Ливерпулем": "Хотим повторить то, что сделали с "Барселоной" Торбинский: "ФНЛ - ровная лига, но остальное - тихий ужас"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
УЕФА завел дело в отношении ЦСКА1
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение