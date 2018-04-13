Пенсионеры посоревнуются во владении компьютером

До 18 апреля в Москве будут проходить отборочные этапы чемпионата по компьютерному многоборью среди старшего поколения. В номинациях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь» поборются между собой пожилые люди с разным уровнем подготовки.

Некоторые пенсионеры уже получили свидетельство об окончании курсов компьютерной грамотности, другие же успели окончить только начальные курсы.

Три этапа соревнований будут проходить в разных местах Москвы. В финале победителей соберут на городском чемпионате, который состоится 17 мая.

Напомним, что в рамках проекта «Московское долголетие», который был запущен в марте, проходит образовательная программа по компьютерной грамотности.