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Пенсионеры посоревнуются во владении компьютером
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Пенсионеры посоревнуются во владении компьютером 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
До 18 апреля в Москве будут проходить отборочные этапы чемпионата по компьютерному многоборью среди старшего поколения. В номинациях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь» поборются между собой пожилые люди с разным уровнем подготовки.
Некоторые пенсионеры уже получили свидетельство об окончании курсов компьютерной грамотности, другие же успели окончить только начальные курсы.
Три этапа соревнований будут проходить в разных местах Москвы. В финале победителей соберут на городском чемпионате, который состоится 17 мая.
Напомним, что в рамках проекта «Московское долголетие», который был запущен в марте, проходит образовательная программа по компьютерной грамотности.
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