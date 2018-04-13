Курс обучения для футбольных тренеров и арбитров стартовал в Одинцове

Федерация футбола Одинцовского района впервые организовала курс обучения для футбольных тренеров и арбитров. Теоретические занятия проходят в здании библиотеки №1, а практика, конечно же, будет на поле.

Стартует программа обучения молодых тренеров, молодых судей в Одинцовском районе при поддержке Федерации футбола, то есть, мы создали эту программу и будем реализовывать наши идеи. Наша задача — привлечь молодых ребят, кто заинтересован в футболе, дать им определенные знания и дать им путь в футбол

вице-президент

Федерации футбола Одинцовского района.

Одинцовской федерации футбола не достает новых кадров как среди тренеров, так и среди арбитров. Поэтому главная задача — воспитать профессионалов и трудоустроить их в будущем. Возможности для этого есть. Самых трудолюбивых ждет и карьерный рост — например, работа уже в большом футболе.

Курс состоит из нескольких блоков. Слушатели узнают и о работе судей, и о тренерской практике, а также об организации футбольных лиг и команд.