Андони Субисаррета: «Зальцбург» — не худший вариант

— Не худший вариант. «Зальцбург» нам знаком, мы ему в уступили в гостях, а дома сыграли вничью. Но сейчас мы встретимся в полуфинале, все будет иначе. Все четыре клуба проделали огромную работу, чтобы достичь полуфинала, и вчера «Зальцбург» против «Лацио» сыграл очень сильно, — передает слова Субисарреты официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по итогам жеребьевки «Марсель» (Франция) встретится «Зальцбургом» (Австрия), а «Арсенал» (Англия) сыграет с «Атлетико» (Испания).

Первые матчи пройдут 26 апреля, а ответные — 3 мая. Отметим, что финал состоится на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во Франции 16 мая.