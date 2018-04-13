Клубы Английской футбольной премьер-лиги продолжат тестирование VAR в следующем сезоне

ТАСС , 13 апреля. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать в тестовом режиме на матчах чемпионата Англии по футболу в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Такое решение было принято после многосторонних обсуждений относительно прогресса, достигнутого в тестировании VAR в английском футболе, а также в ключевых матчах международных соревнований.

"Большинство клубов согласилось с тем, что тестирование будет проходить до конца сезона-2018/19. Это будет сделано с целью совершенствования системы, особенно для болельщиков, которые находятся как на стадионе, так и дома", — говорится в заявлении пресс-службы.

Также клубы попросили, чтобы VAR активнее использовалась в матчах Кубка Англии и Кубка футбольной лиги в следующем сезоне.

Ранее Международная федерация футбола официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России.