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Гасли: думаю, я смогу прибавить
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Гасли: думаю, я смогу прибавить 

Чемпионат.com 1 час назад
Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли подвёл итоги пятницы на Гран-при Китая.
«Сегодня я впервые оказался за рулём на трассе в Шанхае. В целом день был хорошим — приятно знакомиться с трассой в машине, а не на симуляторе или «Плейстейшн». Всё прошло позитивно, но в средней группе идёт очень плотная борьба и мы, вроде бы, участвуем в ней. Есть несколько команд, которые выглядят здесь очень быстрыми, так что нам перед субботой нужно усердно потрудиться, чтобы завтра добиться прогресса — думаю, я смогу прибавить. Сегодня я буду работать с собранными данными и надеюсь, что мы сможем найти возможности сделать шаг вперёд в субботу, чтобы быть конкурентоспособными», — сказал Гасли.
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