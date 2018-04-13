Гасли: думаю, я смогу прибавить

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли подвёл итоги пятницы на Гран-при Китая.

«Сегодня я впервые оказался за рулём на трассе в Шанхае. В целом день был хорошим — приятно знакомиться с трассой в машине, а не на симуляторе или «Плейстейшн». Всё прошло позитивно, но в средней группе идёт очень плотная борьба и мы, вроде бы, участвуем в ней. Есть несколько команд, которые выглядят здесь очень быстрыми, так что нам перед субботой нужно усердно потрудиться, чтобы завтра добиться прогресса — думаю, я смогу прибавить. Сегодня я буду работать с собранными данными и надеюсь, что мы сможем найти возможности сделать шаг вперёд в субботу, чтобы быть конкурентоспособными», — сказал Гасли.