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Жители Коптева сразились за победу на турнире по боулингу
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Жители Коптева сразились за победу на турнире по боулингу 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Центре социальной помощи семье и детям района Коптево 5 апреля состоялся турнир по боулингу. Опытные участники также провели мастер-класс для тех, кто только начинает знакомство с игрой.
— Кто-то открыл боулинг для себя впервые, а кто-то заново, однако и те и другие были одинаково охвачены азартом борьбы за первенство, — сообщил представитель ЦСПСиД. — По славной традиции награждены были все.
Особо отмечены были четверо ребят, сбившие наибольшее количество кеглей, остальные спортсмены получили поощрительные призы. (ео)
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