Жители Коптева сразились за победу на турнире по боулингу

В Центре социальной помощи семье и детям района Коптево 5 апреля состоялся турнир по боулингу. Опытные участники также провели мастер-класс для тех, кто только начинает знакомство с игрой.

— Кто-то открыл боулинг для себя впервые, а кто-то заново, однако и те и другие были одинаково охвачены азартом борьбы за первенство, — сообщил представитель ЦСПСиД. — По славной традиции награждены были все.

Особо отмечены были четверо ребят, сбившие наибольшее количество кеглей, остальные спортсмены получили поощрительные призы. (ео)