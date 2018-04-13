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Андрей Канчельскис примет участие в открытии Парка ЧМ-2018 в Саранске
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Андрей Канчельскис примет участие в открытии Парка ЧМ-2018 в Саранске 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
В церемонии открытия Парк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в Саранске примет участие бывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис. Он составит компанию своему бывшему одноклубнику датчанину Петеру Шмейхелю, который защищал ворота МЮ с 1991 по 1999 годы.
Парк ЧМ-2018 встретит гостей 14-15 апреля на Советской площади — будущей площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
Подробнее о Парках ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.
Вместе с «Манчестер Юнайтед» Канчельскис дважды становился чемпионом Англии (1993, 1994) и один раз — обладателем Кубка страны. В составе сборной России футболист 1992 по 1998 годы провел 36 матчей и забил четыре мяча.
Петер Шмейхель — один из самых знаменитых вратарей мира. Он выступал за сборную Дании с 1987 по 2001 год и в 1992 году стал чемпионом Европы. Всего на его счету 130 матчей за национальную команду. С 1991 по 1999 год Шмейхель играл за «Манчестер Юнайтед», в составе которого пять раз становился чемпионом Англии, трижды обладателем Кубка страны и один раз победителем Лиги чемпионов.
Саранск станет уже четвертым городом, который посетит Парк футбола. Ранее он уже побывал в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. Для гостей Парка запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.
Посетители смогут сфотографироваться с Официальным талисманом Чемпионата мира волком Забивакой™, попробовать забить роботу-вратарю и сыграть в текбол — игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.
16 июня в Саранске сборная Дании проведет свой первый матч на Чемпионате мира, ее соперником станет команда Перу. Также в столице Мордовии сыграют Колумбия и Япония (19 июня), Иран и Португалия (25 июня), Панама и Тунис (28 июня).
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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