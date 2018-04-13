Андрей Канчельскис примет участие в открытии Парка ЧМ-2018 в Саранске

В церемонии открытия Парк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в Саранске примет участие бывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис . Он составит компанию своему бывшему одноклубнику датчанину Петеру Шмейхелю, который защищал ворота МЮ с 1991 по 1999 годы.

Парк ЧМ-2018 встретит гостей 14-15 апреля на Советской площади — будущей площадке Фестиваля болельщиков FIFA.

Подробнее о Парках ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» Канчельскис дважды становился чемпионом Англии (1993, 1994) и один раз — обладателем Кубка страны. В составе сборной России футболист 1992 по 1998 годы провел 36 матчей и забил четыре мяча.

Петер Шмейхель — один из самых знаменитых вратарей мира. Он выступал за сборную Дании с 1987 по 2001 год и в 1992 году стал чемпионом Европы. Всего на его счету 130 матчей за национальную команду. С 1991 по 1999 год Шмейхель играл за «Манчестер Юнайтед», в составе которого пять раз становился чемпионом Англии, трижды обладателем Кубка страны и один раз победителем Лиги чемпионов.

Саранск станет уже четвертым городом, который посетит Парк футбола. Ранее он уже побывал в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. Для гостей Парка запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

Посетители смогут сфотографироваться с Официальным талисманом Чемпионата мира волком Забивакой™, попробовать забить роботу-вратарю и сыграть в текбол — игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.

16 июня в Саранске сборная Дании проведет свой первый матч на Чемпионате мира, ее соперником станет команда Перу. Также в столице Мордовии сыграют Колумбия и Япония (19 июня), Иран и Португалия (25 июня), Панама и Тунис (28 июня).