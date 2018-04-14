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Салах: " Я люблю болельщиков «Ромы», а они любят меня"
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Салах: " Я люблю болельщиков «Ромы», а они любят меня" 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих эмоциях в преддверии противостояния с «Ромой» в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Рома" — это мой бывший клуб. Я люблю болельщиков «Ромы», а они любят меня. Я продолжаю общаться со многими игроками «Ромы». Мы были очень близки и остались хорошими друзьями. Конечно, у меня есть счастливые воспоминания. Мы играли и боролись в каждом матче на протяжении двух лет. Мы хорошо провели время. Больше всех хочу увидеть Франческо Тотти. Он потрясающий, невероятный — у него есть всё. Мне он нравится, и у нас с ним отличные отношения" — сказал Салах.
Напомним, что первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля в Англии, а ответный — 1 мая в Италии.
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