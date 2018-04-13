Юбилейный 15-й сезон центральной Уральской лиги КВН стартует в Челябинске

Юбилейный 15-й сезон центральной Уральской лиги начнется 16 апреля во Дворце культуры железнодорожников новый. сообщает министерство образования

В фестивале примут участие команды из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Это представители Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Оренбурга, Новосибирска местные команды из Челябинска и Челябинской области, а также гости из Казахстана. На первой игре команды представят лишь один конкурс «Приветствие» и познакомятся со зрителями.

«Уральская лига успешно работает не первый год и регулярно выпускает отличные команды, которые затем представляют наш регион на федеральном телевидении. Не сомневаемся, что новый сезон пройдет также отлично и особенно желаем удачи командам нашей области», — сказал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский

Отметим, что три дня до игры команды проходят редакторские просмотры под руководством опытных КВНщиков. В этом сезоне работать с командами, обучать и направлять их будут Ильгам Рысаев («4 татарина»), Артем Скок («Парапапарам»), а также Михаил Гуликов — редактор Премьер-лиги КВН.