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Юбилейный 15-й сезон центральной Уральской лиги КВН стартует в Челябинске
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Юбилейный 15-й сезон центральной Уральской лиги КВН стартует в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Юбилейный 15-й сезон центральной Уральской лиги начнется 16 апреля во Дворце культуры железнодорожников новый. сообщает министерство образования.
В фестивале примут участие команды из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Это представители Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Оренбурга, Новосибирска местные команды из Челябинска и Челябинской области, а также гости из Казахстана. На первой игре команды представят лишь один конкурс «Приветствие» и познакомятся со зрителями.
«Уральская лига успешно работает не первый год и регулярно выпускает отличные команды, которые затем представляют наш регион на федеральном телевидении. Не сомневаемся, что новый сезон пройдет также отлично и особенно желаем удачи командам нашей области», — сказал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.
Отметим, что три дня до игры команды проходят редакторские просмотры под руководством опытных КВНщиков. В этом сезоне работать с командами, обучать и направлять их будут Ильгам Рысаев («4 татарина»), Артем Скок («Парапапарам»), а также Михаил Гуликов — редактор Премьер-лиги КВН.
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