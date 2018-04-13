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Завтра в пойме реки Битца пройдёт спортивный праздник «Стартуем в лето»
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Завтра в пойме реки Битца пройдёт спортивный праздник «Стартуем в лето» 

Вестник Бутова 1 час назад
Праздник станет началом бутовского весенне-летнего спортивного сезона. А пройдёт он в субботу, 14 апреля, между улицами Ратная и Знаменские Садки.
В этот день любителей активного отдыха ждёт немало интересного. К примеру, молодёжь от 12 до 18 лет ждут заезды на скейтбордах, гироскутерах и роликах. Взрослые спортсмены от 18 лет и старше смогут принять участие в велозаезде. Ветеранов спорта в возрасте от 40 до 75 лет ждут на мастер-классе по скандинавской ходьбе. А малыши, чей возраст
— от 3 до 7 лет, смогут стать участниками конкурса-парада детского транспорта
«Мой второй экипаж».
Победителям соревнований, которые пройдут в тот день на празднике, обещаны весенние призы от Центра «Спорт-Бутово».
Праздник стартует в 13.00, но регистрация участников соревнований начнётся ещё раньше — в 12.30.
Приходи — и со всеми вместе стартуй в лето!
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