Завтра в пойме реки Битца пройдёт спортивный праздник «Стартуем в лето»

Праздник станет началом бутовского весенне-летнего спортивного сезона. А пройдёт он в субботу, 14 апреля, между улицами Ратная и Знаменские Садки.

В этот день любителей активного отдыха ждёт немало интересного. К примеру, молодёжь от 12 до 18 лет ждут заезды на скейтбордах, гироскутерах и роликах. Взрослые спортсмены от 18 лет и старше смогут принять участие в велозаезде. Ветеранов спорта в возрасте от 40 до 75 лет ждут на мастер-классе по скандинавской ходьбе. А малыши, чей возраст

— от 3 до 7 лет, смогут стать участниками конкурса-парада детского транспорта

«Мой второй экипаж».

Победителям соревнований, которые пройдут в тот день на празднике, обещаны весенние призы от Центра «Спорт-Бутово».

Праздник стартует в 13.00, но регистрация участников соревнований начнётся ещё раньше — в 12.30.

Приходи — и со всеми вместе стартуй в лето!