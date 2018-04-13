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Марсьяль просит «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб АПЛ
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Марсьяль просит «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб АПЛ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль намерен сменить клуб.
Как сообщает Le 10 Sport, француз желает сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб Премьер-лиги, о чем сообщил руководству «красных дьяволов». Фаворитами на приобретение француза считались «ПСЖ» и «Ювентус», однако 22-летний нападающий хочет остаться в Англии. Он готов выслушать предложения «Арсенала», «Челси» или «Тоттенхэма».
Сумма трансфера может составить 70 млн евро. Марсьяль забил 36 голов в 131 матче за «МЮ», но потерял место в составе после трансфера Алексиса Санчеса из «Арсенала».
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