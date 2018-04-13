Марсьяль просит «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб АПЛ

Как сообщает Le 10 Sport, француз желает сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб Премьер-лиги, о чем сообщил руководству «красных дьяволов». Фаворитами на приобретение француза считались «ПСЖ» и «Ювентус», однако 22-летний нападающий хочет остаться в Англии. Он готов выслушать предложения «Арсенала», «Челси» или «Тоттенхэма».

Сумма трансфера может составить 70 млн евро. Марсьяль забил 36 голов в 131 матче за «МЮ», но потерял место в составе после трансфера Алексиса Санчеса из «Арсенала».

Марсьяль отказался от нового контракта и хочет покинуть «МЮ»