Пауревич: «Если „Уфа“ выполнит тренерскую установку, то есть все шансы победить ЦСКА»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич дал интервью пресс-службе клуба накануне домашнего поединка 26-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Игра пройдет 15 апреля.

"Что знаю о Викторе Ганчаренко ? Конечно, ребята про него рассказывали очень много хорошего, отмечали, что это требовательный тренер, хороший психолог и мотиватор, настоящий профессионал. Я помню БАТЭ, когда под руководством Ганчаренко эта команда показывала блестящие результаты в Лиге чемпионов. И сейчас ЦСКА с Ганчаренко — лидеры нашего чемпионата. «Армейцы» дошли до четвертьфинала Лиги Европы, очень достойный результат.

Мы играем дома, поэтому прежде всего нужно показать свою игру, действовать на поле агрессивно, с максимальной концентрацией и самоотдачей. Не дать сопернику легко принимать мяч, прессинговать, выполнить установку тренера, и тогда у нас будут все шансы победить", — подчеркнул хавбек.