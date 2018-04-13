Ещё
В храме на Ленинградском шоссе исполнят оперные партии
Далее:
Читайте также:
Ещё

В храме на Ленинградском шоссе исполнят оперные партии 

Управа района Молжаниновский города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В исполнении хора храма Рождества Христова в Черкизове (регент Елена Кочкина) прозвучат пасхальные песнопения и оперные партии в исполнении лучших певцов клироса. Праздничный пасхальный концерт состоится в ближайшее воскресенье, 15 апреля.
— Богослужения пасхального цикла состоятся в храме. Вторая часть концертной программы — песенные и оперные партии под фортепианный аккомпанемент — пройдет в зале приходской школы, — отметили в храме.
Начало в 13.30. Храм Рождества Христова в Черкизове расположен по адресу: Ленинградское шоссе, д. 354. Вход свободный. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Популяция бобров из долины реки Химки будет увеличена В Новоподрезкове провели АТС-практику по танцам В 8-м микрорайоне научат садиться на шпагат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
УЕФА завел дело в отношении ЦСКА1
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение