В храме на Ленинградском шоссе исполнят оперные партии

В исполнении хора храма Рождества Христова в Черкизове (регент Елена Кочкина) прозвучат пасхальные песнопения и оперные партии в исполнении лучших певцов клироса. Праздничный пасхальный концерт состоится в ближайшее воскресенье, 15 апреля.

— Богослужения пасхального цикла состоятся в храме. Вторая часть концертной программы — песенные и оперные партии под фортепианный аккомпанемент — пройдет в зале приходской школы, — отметили в храме.

Начало в 13.30. Храм Рождества Христова в Черкизове расположен по адресу: Ленинградское шоссе, д. 354. Вход свободный. (то)