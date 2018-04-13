Дмитрий Свищев: Зеппельт и Родченков являются куклами, которые исполняют решения 

Зеппельт заявил, что в скором времени произойдет массовая дисквалификация российских спортсменов.
Хайо Зепельт: В скором времени в России ожидается огромное количество дисквалификаций
«Зеппельт известен как «коммерческий», продажный журналист. Несмотря на это, мы обязаны реагировать на его заявления. Когда он говорит о тысячах спортсменов, употребляющих допинг, к этому, с одной стороны, хочется отнестись иронично, а с другой — мы же понимаем, что он действует по указанию заказчиков, которые хотят дискредитировать российский спорт, ударить по нему больнее.
Я был в Швейцарии, общался с иностранными коллегами, и мне было приятно услышать, как независимые международные федерации говорили в лицо: «Мы понимаем, что это всё Америка, и всё зависит от того, как решат за океаном». Зеппельт и Родченков являются куклами, которые исполняют решения. К сожалению, мы живём в этих реалиях», — цитирует Свищева RT на русском.