Дмитрий Свищев: Зеппельт и Родченков являются куклами, которые исполняют решения

Зеппельт заявил, что в скором времени произойдет массовая дисквалификация российских спортсменов.

Хайо Зепельт: В скором времени в России ожидается огромное количество дисквалификаций

«Зеппельт известен как «коммерческий», продажный журналист. Несмотря на это, мы обязаны реагировать на его заявления. Когда он говорит о тысячах спортсменов, употребляющих допинг, к этому, с одной стороны, хочется отнестись иронично, а с другой — мы же понимаем, что он действует по указанию заказчиков, которые хотят дискредитировать российский спорт, ударить по нему больнее.