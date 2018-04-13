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Жителей Восточного Дегунина познакомят с культурой Норвегии
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Жителей Восточного Дегунина познакомят с культурой Норвегии 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В рамках «Библионочи», которая состоится 21 апреля, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина пройдет мероприятие «Рулим в Норвегию». С 14.00 до 17.00 здесь будут проводиться виртуальные экскурсии, викторины и даже занятия норвежским языком. Об этом сообщила библиотекарь первой категории Лариса Луцовская.
— Наших гостей ждет путешествие по замечательной стране — Норвегии. Мы подготовили интересную программу. Все желающие примут участие в виртуальном походе по самым известным местам страны, пройдут лингвистический курс и угостятся традиционными норвежскими блюдами, — рассказала Луцовская.
К участию приглашаются жители района всех возрастов. Как уточнила Луцовская, для малышей в этот день пройдут показы норвежских мультиков о ниссе и троллях.
Напоминаем, библиотека № 37 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)
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