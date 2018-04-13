Жителей Восточного Дегунина познакомят с культурой Норвегии

В рамках «Библионочи», которая состоится 21 апреля, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина пройдет мероприятие «Рулим в Норвегию». С 14.00 до 17.00 здесь будут проводиться виртуальные экскурсии, викторины и даже занятия норвежским языком. Об этом сообщила библиотекарь первой категории Лариса Луцовская.

— Наших гостей ждет путешествие по замечательной стране — Норвегии. Мы подготовили интересную программу. Все желающие примут участие в виртуальном походе по самым известным местам страны, пройдут лингвистический курс и угостятся традиционными норвежскими блюдами, — рассказала Луцовская.

К участию приглашаются жители района всех возрастов. Как уточнила Луцовская, для малышей в этот день пройдут показы норвежских мультиков о ниссе и троллях.

Напоминаем, библиотека № 37 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)