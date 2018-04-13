«Ливерпуль» интересуется Стротманом и Бареллой 

«Ливерпуль» заинтересован в двух полузащитниках из Серии А.
Как сообщает Calciomercato, Кевин Стротман из «Ромы» и Никола Барелла из «Кальяри» могут продолжить карьеру на «Энфилде». Руководство «красных» намерено укрепить полузащиту в летнее трансферное окно, и внесло в шорт-лист этих двух кандидатов. Сумма отступных за Стротмана составляет 32 млн евро, а трансфер Бареллы оценивается в 20 млн евро.
В текущем сезоне 28-летний полузащитник «Ромы» забил 1 гол в 38 матчах, а 21-летний футболист «Кальяри» отметился 6 голами в 28 встречах.