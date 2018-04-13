«Ливерпуль» интересуется Стротманом и Бареллой

В текущем сезоне 28-летний полузащитник «Ромы» забил 1 гол в 38 матчах, а 21-летний футболист «Кальяри» отметился 6 голами в 28 встречах.

«Ливерпуль» заинтересован в двух полузащитниках из Серии А.

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