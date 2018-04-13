«Айнтрахт»: «Бавария» поступила неуважительно, объявив о переходе Ковача сейчас

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал новость о летнем переходе главного тренера команды Нико Ковача в «Баварию», о которой сегодня, 13 апреля, объявил мюнхенский клуб.

«Мы удивлены тем, что «Бавария» объявила о назначении Ковача сейчас. У нас впереди несколько важных матчей. То, что новости начали появляться вчера и из Мюнхена, а не из Франкфурта, — непрофессионально и неуважительно», — цитирует Бобича DW Sports в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Ковач летом сменит на посту главного тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса и подпишет в мюнхенцами контракт на три года.