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«Айнтрахт»: «Бавария» поступила неуважительно, объявив о переходе Ковача сейчас
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«Айнтрахт»: «Бавария» поступила неуважительно, объявив о переходе Ковача сейчас 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал новость о летнем переходе главного тренера команды Нико Ковача в «Баварию», о которой сегодня, 13 апреля, объявил мюнхенский клуб.
«Мы удивлены тем, что «Бавария» объявила о назначении Ковача сейчас. У нас впереди несколько важных матчей. То, что новости начали появляться вчера и из Мюнхена, а не из Франкфурта, — непрофессионально и неуважительно», — цитирует Бобича DW Sports в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что Ковач летом сменит на посту главного тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса и подпишет в мюнхенцами контракт на три года.
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