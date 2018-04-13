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Финалистом конкурса «Социальный работник — 2018» стала специалист из центра «Коломенское»
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Финалистом конкурса «Социальный работник — 2018» стала специалист из центра «Коломенское» 

Управа района Нагатинский затон 34 минуты назад
Фото: Нагатинский затон
Сотрудник Территориального центра социального обслуживания «Коломенское» Андрей Севастьянов стал финалистом окружного этапа конкурса «Социальный работник — 2018», который прошел в Москве в четверг, 12 апреля.
Андрей Севастьянов поразил зрителей своим музыкальным номером под песню «Районы-Кварталы» группы «Звери», во время которого он признался в любви своей работе и родному ТЦСО.
Стоит отметить, что Андрей с детства увлекается пением и даже организовал свой кружок по вокалу в территориальном центре. Свободное время мужчина посвящает своей семье и детям.
На одном из этапов конкурса «Домашнее задание» он показал театрализованное представление, творческий номер подготовил совместно со своей командой. На выступлении сотрудник «Коломенского» наглядно и с юмором рассказал о своей деятельности по реализации центром различных проектов.
В конце вечера члены жюри не смогли выбрать одного победителя, поэтому представлять Южный округ Москвы на городском этапе состязаний будут четыре участника окружного тура.
Конкурс «Социальный работник» проходит ежегодно и собирает в числе участников настоящих профессионалов своего дела.
«Каждый год мы воспринимает этот конкурс, как обновление, фиксирование каких-то тенденций, которые помогают нам понять направление развитие нашей профессии. Это созидательная работа, которая направлена во благо людей, на повышение качества их жизни», — рассказала о конкурсе начальник управления социальной защиты по ЮАО Елена Утунова во время своего приветственного слова в начале мероприятия.
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