Воспитанники клуба «Горизонт» почувствовали себя космонавтами

День космонавтики отметили воспитанники клубов «Горизонт» и «Булат» центра досуга и спорта «Энергия.RU» в четверг, 12 апреля.

— В этот раз ребята объединились и организовали масштабный запуск. Как и в прошлом году, они использовали снаряжение для альпинистов, собрали макет ракеты, посадили туда самого младшего (ему 13 лет) и отправили его в космос. К нам сбежалась ребятня, так как проводили мы все на детской площадке (их было очень много). Они вместе с нами считали от 10 до 1, а потом кричали «Поехали». Новинкой стал запуск спутника! Причем он прошел очень патриотично: на красных, синих и белых шариках. Спутник собрала наша воспитанница в технике оригами. И, конечно же, мы вспомнили всех наших космонавтов, — поделилась руководитель клуба «Горизонт» Марина Сухарева.

На этом празднование Дня космонавтики в ЦДиС «Энергия.RU» не заканчивается. Праздник-игра «Космическое путешествие» соберет детей от 6 до 11 лет.

— Участников ждет командная игра: испытания на готовность к полету и путешествие в большой космос на поиски других цивилизаций, — рассказала Марина Сухарева.

Игра состоится 14 апреля. Место проведения: дворовая площадка между корпусами 1 и 2 дома №10 на Кировоградской улице. Начало в 11:00.

Фото: предоставила руководитель клуба «Горизонт» Марина Сухарева

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/13/39870/