Гаджи Гаджиев: «Небольшое преимущество у „Реала“, но назвать его безоговорочным фаворитом нельзя»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов», «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о результатах жеребьевки еврокубков. В полуфиналах Лиги чемпионов "Реал" сыграет с «Баварией», а «Ливерпуль» — с «Ромой». В полуфиналах Лиги Европы «Арсенал» встретится с «Атлетико», а «Марсель» — с «Зальцбургом».

— Какая дуэль в Лиге чемпионов выглядит интереснее?

— Обе. И там, где играет «Ливерпуль». И там, где играет «Реал». Но «Мадрид» выступает в чемпионате не так успешно, как обычно. Был даже провальный цикл. Я был на матч на матче, когда «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:0. После этого поражения Зидан ответственно заявил, что они станут сильнее, хотя мотивировать на высокую самоотдачу игроков, которые подряд выигрывают несколько трофеев, очень сложно. И на самом деле «Реал» постепенно поправляет ситуацию — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Единственное, что усложняет им задачу, это игра в обороне. Это и в матче с «Ювентусом» было видно.

— В Лиге чемпионов осталась только одна команда, которая уже решила все вопросы во внутреннем чемпионате — «Бавария». Это большой плюс для команды Хайнкеса?

— Смотрите, какой интересный момент. Все безоговорочные лидеры своих чемпионатов — «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Барселона» вылетели. Осталась только «Бавария». Сложно сказать, большой это плюс для них или нет. «Манчестер Сити» доминирование в Англии не помогло в матчах с «Ливерпулем».

Понимаете, в таких крупных турнирах нельзя ориентироваться на какой-то один футбольный фактор. Есть еще столько разных нюансов, влияющих на подготовку, на состояние игроков и так далее.

— «Реал» — фаворит?

— Скажем так — один из. Для каждой команды очень сложным соперником является «Ливерпуль». Матчи с «Сити» заслуживают уважения. Мне кажется, что уровень команд не сильно отличается. Нельзя сказать, что какая-то одна команда имеет превосходство в классе, поэтому решать будут опять же нюансы. Небольшое преимущество у «Реала», но назвать его безоговорочным фаворитом нельзя.

— Недавно Алекс Окслейд-Чемберлен сказал, что «Ливерпулю» по силам обыграть любого соперника.

— Правильно говорит. То же самое может сказать и «Бавария», и «Реал», и даже я, работая в «Амкаре», так говорил. Но всегда надо говорить через запятую — можем победить любого, а можем и проиграть. Команд, которые бы сейчас вообще не проигрывали, сейчас нет. Одно время казалось, что очень хорошо стоит «Манчестер Сити». А вдруг раз и проиграл команде третьей лиги. Этим футбол и хорош. (Константин КОЛМАКОВ)