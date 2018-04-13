Ещё
Гаджи Гаджиев: «Небольшое преимущество у „Реала“, но назвать его безоговорочным фаворитом нельзя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаджи Гаджиев: «Небольшое преимущество у „Реала“, но назвать его безоговорочным фаворитом нельзя» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Заслуженный тренер России, бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов», «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о результатах жеребьевки еврокубков. В полуфиналах Лиги чемпионов "Реал" сыграет с «Баварией», а «Ливерпуль» — с «Ромой». В полуфиналах Лиги Европы «Арсенал» встретится с «Атлетико», а «Марсель» — с «Зальцбургом».
— Какая дуэль в Лиге чемпионов выглядит интереснее?
— Обе. И там, где играет «Ливерпуль». И там, где играет «Реал». Но «Мадрид» выступает в чемпионате не так успешно, как обычно. Был даже провальный цикл. Я был на матч на матче, когда «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:0. После этого поражения Зидан ответственно заявил, что они станут сильнее, хотя мотивировать на высокую самоотдачу игроков, которые подряд выигрывают несколько трофеев, очень сложно. И на самом деле «Реал» постепенно поправляет ситуацию — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Единственное, что усложняет им задачу, это игра в обороне. Это и в матче с «Ювентусом» было видно.
— В Лиге чемпионов осталась только одна команда, которая уже решила все вопросы во внутреннем чемпионате — «Бавария». Это большой плюс для команды Хайнкеса?
— Смотрите, какой интересный момент. Все безоговорочные лидеры своих чемпионатов — «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Барселона» вылетели. Осталась только «Бавария». Сложно сказать, большой это плюс для них или нет. «Манчестер Сити» доминирование в Англии не помогло в матчах с «Ливерпулем».
Понимаете, в таких крупных турнирах нельзя ориентироваться на какой-то один футбольный фактор. Есть еще столько разных нюансов, влияющих на подготовку, на состояние игроков и так далее.
— «Реал» — фаворит?
— Скажем так — один из. Для каждой команды очень сложным соперником является «Ливерпуль». Матчи с «Сити» заслуживают уважения. Мне кажется, что уровень команд не сильно отличается. Нельзя сказать, что какая-то одна команда имеет превосходство в классе, поэтому решать будут опять же нюансы. Небольшое преимущество у «Реала», но назвать его безоговорочным фаворитом нельзя.
— Недавно Алекс Окслейд-Чемберлен сказал, что «Ливерпулю» по силам обыграть любого соперника.
— Правильно говорит. То же самое может сказать и «Бавария», и «Реал», и даже я, работая в «Амкаре», так говорил. Но всегда надо говорить через запятую — можем победить любого, а можем и проиграть. Команд, которые бы сейчас вообще не проигрывали, сейчас нет. Одно время казалось, что очень хорошо стоит «Манчестер Сити». А вдруг раз и проиграл команде третьей лиги. Этим футбол и хорош. (Константин КОЛМАКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Тосно" пошутил над новым логотипом премьер-лиги Андони Субисаррета: "Зальцбург" - не худший вариант для "Марселя" Клубы чемпионата Англии проголосовали против введения VAR в следующем сезоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
Торбинский остался в шоке от условий в ФНЛ1
Родченкова обвинили в создании российской системы допинга2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение