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Алексей Кудашов: Никто не знает, как закончится финальная серия Кубка Гагарина
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Алексей Кудашов: Никто не знает, как закончится финальная серия Кубка Гагарина 

Советский спорт 2 часа назад
— Допустить можно все что угодно, потому что пока ты не вышел из раздевалки, то ничего не произошло, поэтому фантазий в ответ на данный вопрос можно придумать огромное количество.
Что касается «Ак Барса» трехлетней давности и его нынешнего состояния, то клуб до сих пор возглавляет один и тот же тренер (Зинэтула Билялетдинов — прим. ТАСС), также эту команду до сих пор отличает системность и классные исполнители. Все, что было у «Ак Барса» в 2015 году, есть и сейчас. Поэтому как закончится серия, никто не знает. Но тот факт, что «Ак Барс» — классная команда, не вызывает сомнений, — цитирует Кудашова ТАСС.
Добавим, что финальная серия плей-офф, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля. В Москве игры состоятся 18 и 20 апреля.
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