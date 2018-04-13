Алексей Кудашов: Никто не знает, как закончится финальная серия Кубка Гагарина

— Допустить можно все что угодно, потому что пока ты не вышел из раздевалки, то ничего не произошло, поэтому фантазий в ответ на данный вопрос можно придумать огромное количество.

Что касается «Ак Барса» трехлетней давности и его нынешнего состояния, то клуб до сих пор возглавляет один и тот же тренер ( Зинэтула Билялетдинов — прим. ТАСС ), также эту команду до сих пор отличает системность и классные исполнители. Все, что было у «Ак Барса» в 2015 году, есть и сейчас. Поэтому как закончится серия, никто не знает. Но тот факт, что «Ак Барс» — классная команда, не вызывает сомнений, — цитирует Кудашова ТАСС.

Добавим, что финальная серия плей-офф, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля. В Москве игры состоятся 18 и 20 апреля.