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«Горячая линия» по вакцинопрофилактике пройдет 16-30 апреля в Нижегородской области
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«Горячая линия» по вакцинопрофилактике пройдет 16-30 апреля в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
«Горячую линию» по вакцинопрофилактике проведет 16-30 апреля Роспотребнадзор в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Как отмечается в сообщении, мероприятие проводится в рамках Европейской недели иммунизации.
Консультирование граждан будет осуществляться специалистами Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по телефонам: 4322955, 4367649, 89092831915 и специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по телефону: 8 (831) 4301689.
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